МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Сейчас уже 70 иностранных организаций из 12 стран присоединились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), однако многие партнеры побаиваются вторичных санкций из-за подключения к российскому аналогу SWIFT, поэтому ЦБ РФ не раскрывает их список, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина объяснила, почему не нужно стремиться к "старому" курсу рубля

"На данный момент 70 иностранных организаций к ней присоединены из 12 стран, эта работа идет, но это зависит от партнеров", — сказала она, выступая на съезде РСПП.

Набиуллина подчеркнула, что регулятор готов присоединять всех к системе — у него есть технические решения, это можно сделать достаточно быстро, однако все зависит от желания партнеров.

"Действительно, многие партнеры побаиваются, поэтому мы не говорим, кто подключен, соответственно. Мы говорим, что есть возможности подключаться, а партнеры смотрят, кого и как подключать", — ответила глава ЦБ на вопрос о боязни партнеров попасть под вторичные санкции из-за подключения к СПФС.

Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.