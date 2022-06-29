БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО ЯВЛЯЕТСЯ СТАБИЛИЗАТОРОМ КУРСА РУБЛЯ, ЦБ РФ ПОДДЕРЖИВАЕТ МИНФИН, НО НУЖНО ОБСУЖДАТЬ ВОПРОС, В ЧЕМ НАКАПЛИВАТЬ РЕЗЕРВЫ — НАБИУЛЛИНА
https://1prime.ru/finance/20220629/837326058.html
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БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО ЯВЛЯЕТСЯ СТАБИЛИЗАТОРОМ КУРСА РУБЛЯ, ЦБ РФ ПОДДЕРЖИВАЕТ МИНФИН, НО НУЖНО ОБСУЖДАТЬ ВОПРОС, В ЧЕМ НАКАПЛИВАТЬ РЕЗЕРВЫ — НАБИУЛЛИНА
https://1prime.ru/finance/20220629/837326058.html
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