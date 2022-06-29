МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Использование иностранными государствами российских активов будет расценено как недружественный шаг, за которым последует ответ Москвы, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики. 23 марта 2017

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"Какое-либо использование средств российского государства без его согласия будет трактоваться нами как неправомерный и демонстративно-недружественный выпад конкретной страны и ее властных структур", — подчеркнула она.

Захарова отметила, что такие действия дадут России право на защиту своих интересов и реализацию мер по возвращению полноценного доступа к активам за рубежом. Она напомнила, что в России также находятся активы западных стран, их бизнеса и граждан. При этом ответ Москвы будет легитимным, поскольку российская сторона не хочет эскалации, отметила официальный представитель МИД.

"Мы не хотим эскалации в этом направлении и поэтому продолжаем призывать Запад вернуться к строгому следованию продвигаемым им же принципов демократии, открытой экономики, конкурентного рынка, неприкосновенности частной собственности, независимости судебной системы и так далее", — сказала она.

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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова. Кроме того, западные страны заморозили размещенные в них российские активы и резервы.