МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Использование иностранными государствами российских активов будет расценено как недружественный шаг, за которым последует ответ Москвы, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Захарова: контакты по турбине для "Северного потока" отсутствуют

"Какое-либо использование средств российского государства без его согласия будет трактоваться нами как неправомерный и демонстративно-недружественный выпад конкретной страны и ее властных структур", — подчеркнула она.

Захарова отметила, что такие действия дадут России право на защиту своих интересов и реализацию мер по возвращению полноценного доступа к активам за рубежом. Она напомнила, что в России также находятся активы западных стран, их бизнеса и граждан. При этом ответ Москвы будет легитимным, поскольку российская сторона не хочет эскалации, отметила официальный представитель МИД.

"Мы не хотим эскалации в этом направлении и поэтому продолжаем призывать Запад вернуться к строгому следованию продвигаемым им же принципов демократии, открытой экономики, конкурентного рынка, неприкосновенности частной собственности, независимости судебной системы и так далее", — сказала она. США запретили ввоз российского золота

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова. Кроме того, западные страны заморозили размещенные в них российские активы и резервы.