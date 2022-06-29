МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. США и их союзники по многосторонней межведомственной группе, которая занимается поиском и арестом активов, заморозили и заблокировали связанные с Россией активы на 330 миллиардов долларов за последние сто дней, сообщило министерство финансов США. Минторг США ухудшил оценку снижения ВВП с 1,5% до 1,6% в первом квартале

"За 100 дней с тех пор, как министры финансов, юстиции, внутренних дел и торговли, а также европейские комиссары договорились усилить совместную работу для изоляции санкционных россиян от международной финансовой системы, члены рабочей группы заблокировали или заморозили более 30 миллиардов долларов российских активов на финансовых счетах и экономических ресурсов, а также заблокировали около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка России", — говорится в документе.

Отмечается, что участники международной группы захватили, заморозили или задержали яхты и иные суда, недвижимое имущество, а также ограничили доступ России к глобальной финансовой системе.

"В ближайшие месяцы члены рабочей группы продолжат отслеживать активы оказавшихся под санкциями россиян и предотвращать попытки обхода введенных ограничений", — подчеркнули в минфине США.

США и их союзники дали формальный старт работе многосторонней межведомственной группы, получившей название REPO – по англоязычной аббревиатуре словосочетания "российские элиты, подставные лица и олигархи", в марте 2022 года. В работе новой структуры, созданной в рамках санкционного давления на Россию из-за событий на Украине, принимают участие США, Австралия, Канада, Еврокомиссия, Германия, Италия, Франция, Япония и Великобритания, делегирующие представителей министерств финансов, юстиции или внутренних дел.

Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.