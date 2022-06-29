МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, вносящий изменения в Бюджетный кодекс, определяющие нормативы зачисления в бюджеты государственных внебюджетных фондов доходов от уплаты страховых взносов всеми категориями плательщиков, третье чтение запланировано на 5 июля. Госдума приняла во втором чтении проект о создании единого Соцфонда

Документ входит в правительственный пакет о создании с 1 января единого Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Социального фонда) путем преобразования Пенсионного фонда России и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ. Как поясняло правительство, реформа проводится в рамках проекта создания в России социального казначейства, основой которого станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы.

Законопроект предусматривает распределение страховых взносов в Социальный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Оно будет осуществляться Федеральным казначейством в единой пропорции, применяемой ко всем плательщикам: на обязательное пенсионное страхование — 72,8%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 8,9%, на обязательное медицинское страхование — 18,3%.

Также документом предусмотрено распределение страховых взносов в отношении выплат прокурорам, сотрудникам Следственного комитета РФ, федеральным и мировым судьям. Поскольку они не застрахованы по обязательному пенсионному страхованию, то для плательщиков, производящих им выплаты, сохраняется действующий порядок уплаты страховых взносов.

Одновременно устанавливается норматив распределения страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, уплачиваемых в совокупном фиксированном размере плательщиками, не производящими выплаты и иные вознаграждения физлицам: в бюджет Социального фонда — 80,1078%, в бюджет ФОМС 19,8922%.

В аналогичном порядке, согласно документу, будут распределяться недоимки, пени и штрафы по таким страховым взносам. А для зачисления в бюджет Социального фонда страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых с дохода, превышающего 300 тысяч рублей за расчетный период, сохраняется действующий порядок.