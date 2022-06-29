МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 600 тысяч рублей штрафов для стивидорных компаний за нарушения при перевалке угля в портах. Добыча нефти в США выросла до 12,1 миллиона баррелей в сутки

Документ, внесенный правительством РФ, разработан в целях решения проблемы роста негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека вследствие деятельности компаний, осуществляющих перевалку, дробление и сортировку угля в портах (стивидорные компании), что особенно актуально для Приморского и Хабаровского краев, Мурманской области.

В настоящее время предусмотрена административная ответственность за невыполнение предписания контрольно-надзорного органа, которая предусматривает штраф для граждан в размере от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 1 до 2 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.

Однако наложение штрафа в таком размере в отношении крупных стивидорных компаний "не понуждает природопользователей к принятию фактических мер по устранению выявленных нарушений", считает кабмин.

Поэтому законопроектом предлагается с 1 сентября 2023 года предусмотреть административную ответственность за невыполнение в срок законных предписаний органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический и государственный экологический надзор, при перевалке, дроблении и сортировке угля в морском или речном порту. Штраф для юрлиц в этом случае составит от 100 до 200 тысяч рублей, а при повторном в течение года нарушении — от 300 до 600 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За последние 10 лет объем перевалки угля в морских портах вырос втрое и составляет 140 миллионов тонн в год. При этом, хотя в соответствии с поручениями президента РФ с 2017 года реализуются масштабные мероприятия по снижению негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду в результате перевалки, дробления и сортировки угля, ряд стивидорных компаний не реализует такие мероприятия или реализует их ненадлежащим образом либо не в должном объеме, отмечается в пояснительной записке.