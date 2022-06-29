МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Цена биткоина в среду снижается более чем на 3% и уже опускается ниже психологической отметки в 20 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. В ООН сообщили об обсуждении с Лавровым поставки зерна и удобрений

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.12 мск дешевел на 3,2% — до 19,99 тысячи долларов. Минимальная цена в ходе торгов среды составляет 19,85 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 3% — до 20,03 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин дешевеет уже четыре торговые сессии подряд, за это время криптовалюта подешевела суммарно на 7%. С начала июня биткоин подешевел более чем на 37%, в начале месяца цена биткоина составляла чуть меньше 32 тысяч долларов. За весну его стоимость опустилась на 26% (с 42,4 тысячи долларов), с начала года — в 2,3 раза (с 46,2 тысячи долларов).