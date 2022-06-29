МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Американская экономика может столкнуться с рисками из-за политики Федеральной резервной системы США (ФРС) по повышению учетных ставок, однако борьба с инфляцией остается более приоритетной задачей, заявил в среду глава ФРС Джером Пауэлл. В Британии начали готовиться к прекращению поставок газа из России

"Есть ли риск, что мы зайдём слишком далеко (повышая ставки)? Конечно, да. Но большей ошибкой окажется неудача с восстановлением ценовой стабильности", — отметил он на мероприятии Европейского центробанка.

"Экономика находится под влиянием множества разных сил. Чего мы не знаем, так это удастся ли нам вернуться к тому, что было раньше. Мы надеемся, что рост (экономики) останется положительным", — добавил он.

Пауэлл также признал, что существующие риски связаны с набором одновременных шоков, которые могут привести к еще большей инфляции, но задача ФРС не допустить этого одновременно с поддержанием высокого уровня занятости.

"Но нет гарантий, что мы сможем это сделать", — уточнил он.

Федрезерв в июне повысил ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, и Пауэлл тогда заявлял, что повышение в июле может составить 50-75 базисных пунктов. По данным CME Group, почти 93% аналитиков ожидают, что по итогу июльского заседания учетная ставка вновь будет повышена на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.

В июне министерство труда США отчиталось о росте потребительских цен в стране за май на 8,6% в годовом выражении, что стало крупнейшим ростом с декабря 1981 года.