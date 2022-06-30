Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей
Банк России представил новую купюру номиналом сто рублей
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Центробанк представил новую купюру номиналом 100 рублей, на лицевой стороне банкноты изображены виды Москвы, а на обратной — мемориал в городе Ржеве, пояснил зампред регулятора Сергей Белов.
"Банкнота 100 рублей — на лицевой стороне изображена Москва, среди изображенных объектов Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах", — сказал он на церемонии презентации банкноты.
"На оборотной стороне основное изображение — Ржевский мемориал советскому солдату. Это самый масштабный памятник, возведенный в современной России. Он… ровно два года назад был открыт в Тверской области. На втором плане вы можете увидеть музей-заповедник "Куликово поле", — рассказал Белов.
https://1prime.ru/finance/20220630/837340474.html
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