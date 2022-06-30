Банк России утвердил концепцию модернизированных купюр в 1000 и 5000 рублей
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЦБ РФ УТВЕРДИЛ КОНЦЕПЦИЮ МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ 1 000 И 5 000 РУБЛЕЙ, ИДЕТ РАБОТА НАД ЭСКИЗОМ — ЗАМПРЕД БЕЛОВ
https://1prime.ru/finance/20220630/837340893.html
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЦБ РФ УТВЕРДИЛ КОНЦЕПЦИЮ МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ 1 000 И 5 000 РУБЛЕЙ, ИДЕТ РАБОТА НАД ЭСКИЗОМ — ЗАМПРЕД БЕЛОВ
https://1prime.ru/finance/20220630/837340893.html
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