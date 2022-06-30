МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 34 (2366).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— инструкция № 207-И от 8.11.2021 "О допустимых сочетаниях банковских операций расчетных небанковских кредитных организаций, об обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68834 от 10.06.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— положение № 793-П от 25.04.2022 "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по хранению, вывозу с территории Российской Федерации, изготовлению для кредитных организаций аффинажными организациями драгоценных металлов в виде слитков, операций по приобретению /реализации/ драгоценных металлов, операций по привлечению и размещению драгоценных металлов и операций с монетами, содержащими драгоценные металлы" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68921 от 20.06.2022, вступает в силу с 1.01.2024/;

— положение № 794-П от 13.05.2022 "О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 76 Федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76 Федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и объеме информирования кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 77 Федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68874 от 16.06.2022, вступает в силу с 1.07.2022/;

— указание № 6071-У от 18.02.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 17 апреля 2019 года № 683-П "Об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68919 от 20.06.2022, вступает в силу с 1.10.2022/;

— указание № 6093-У от 21.03.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68876 от 16.06.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6119-У от 19.04.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 23 сентября 2016 года № 4139-У "О порядке расчета результатов инвестирования средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы негосударственного пенсионного фонда, для отражения на пенсионном счете накопительной пенсии" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68875 от 16.06.2022, вступает в силу с 1.07.2022/;

— указание № 6130-У от 25.04.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 октября 2017 года № 604-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по привлечению денежных средств по договорам банковского вклада /депозита/, кредитным договорам, операций по выпуску и погашению /оплате/ облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68922 от 20.06.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6131-У от 25.04.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68923 от 20.06.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6132-У от 25.04.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 октября 2017 года № 605-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по размещению денежных средств по кредитным договорам, операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68924 от 20.06.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6133-У от 25.04.2022 "О внесении изменений в пункты 1.2 и 1.3 Положения Банка России от 22 декабря 2014 года № 446-П "О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68925 от 20.06.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6145-У от 31.05.2022 "О признании утратившим силу Указания Банка России от 2 апреля 2010 года № 2423-У "О переводе обменных пунктов в статус иных видов внутренних структурных подразделений кредитных организаций /филиалов кредитных организаций/, о закрытии обменных пунктов и об упорядочении деятельности внутренних структурных подразделений" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68956 от 22.06.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.06.2022; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.06.2022; решение Совета директоров государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" от 28 июня 2022 г.; объявления Банка России.