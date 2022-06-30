С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — ПРАЙМ. Система, при которой инвесторы делятся на квалифицированных и неквалифицированных, морально устарела, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. Центробанк предложил обсудить, в чем накапливать российские резервы

"Я считаю, что система квалификации (инвесторов — ред.) морально устарела", — сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, концепция градации инвесторов восходит корнями к совершенно другим экономическим и социальным условиям.

"Наверное, эту проблему или задачу тоже нужно решить в рамках некоторых новаций регулирования", — заявил он.

В России действует подход по разделению частных инвесторов на неквалифицированных и квалифицированных. Так, физлицо признается квалифицированным инвестором в случае, если отвечает одному из требований: размер принадлежащего ему имущества не менее 6 миллионов рублей в виде средств на счетах или вкладах, ценных бумаг или производных инструментов; имеет опыт работы в финансовой организации, высшее экономическое образование или специальные сертификаты; совершало сделки с ценными бумагами или производными инструментами совокупно на 6 миллионов рублей за год не реже 10 раз в квартал и не реже раза в месяц.