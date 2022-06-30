МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Банк России резко, примерно на 17,5%, повысил свою оценку по профициту счета текущих операций платежного баланса РФ за первый квартал текущего года — до 68,4 миллиарда долларов, сообщается в материалах на сайте регулятора. Центробанк повысил лимит для переводов россиян на зарубежные счета

"Профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в I квартале 2022 года сложился на уровне 68,4 миллиарда долларов США, превысив в три раза показатель соответствующего периода 2021 года. Определяющую роль сыграл рост экспорта товаров", — говорится в сообщении. В апреле регулятор оценивал профицит текущего счета в 58,2 миллиарда долларов.

Еще сильнее ЦБ повысил оценку положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами — до 77,7 миллиарда долларов с 66,3 миллиарда долларов. Такой рост "стал следствием опережающего роста экспорта по сравнению с увеличением импорта в том числе за счет благоприятной ценовой конъюнктуры", говорится в материалах.

При этом за первый квартал иностранные активы российской экономики стали больше на 38,9 миллиарда долларов, а обязательства перед нерезидентами уменьшились на 25,7 миллиарда долларов, причем "существенную роль сыграло снижение задолженности в форме прямых и портфельных инвестиций", отмечает регулятор. Банк России подготовил проект закона о кредитных каникулах

Он также немного уточнил оценку внешнего долга страны: "Внешний долг Российской Федерации в течение I квартала 2022 года значительно сократился и на 1 апреля 2022 года составил 451,4 млрд долларов США против 482,1 млрд долларов США в начале года". В апреле ЦБ оценивал внешний долг по итогам первого квартала в 453,5 миллиарда долларов.

Чистая международная инвестиционная позиция Российской Федерации по итогам I квартала увеличилась до 612,5 миллиарда долларов с 484,9 миллиарда. "Положительная динамика чистой международной инвестиционной позиции Российской Федерации сложилась вследствие более значимого сокращения внешних обязательств по сравнению с иностранными активами", — указывается в материалах.