2022-06-30T19:52:48+03:00
2022-06-30T19:52:48+03:00
2022-06-30T19:52:48+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220630/837349168.html
Денежная масса России выросла на 0,8%
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Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае вырос на 0,8%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 июня 2022 года составил 68,993... ПРАЙМ, 30.06.2022
финансы, экономика, новости, россия, денежная масса
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае вырос на 0,8%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 июня 2022 года составил 68,993 триллиона рублей после 68,475 триллиона на 1 мая. Таким образом, объем денежной массы за месяц увеличился на 518 миллиардов рублей.