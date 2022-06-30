МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае вырос на 0,8%, следует из данных ЦБ РФ. Правительство сможет расконсервировать мощности для спецмер в экономике

Показатель на 1 июня 2022 года составил 68,993 триллиона рублей после 68,475 триллиона на 1 мая. Таким образом, объем денежной массы за месяц увеличился на 518 миллиардов рублей.