МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ.В Запорожской области начал работать Промсвязьбанк (ПСБ), первое отделение открылось в Мелитополе, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий. Все российские банки приняли участие в антиотмывочной платформе Центробанка

"В Запорожской области начал работать один из крупнейших федеральных госбанков России — ПСБ. Первое отделение ПСБ в Мелитополе уже открылось по адресу: ул. Кирова, 40", — написал Балицкий у себя в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что благодаря открытию российского банка удалось возобновить работу всех банковских услуг: выпуск карт, снятие денег в банкоматах, переводы, накопительные и расчетные счета, обмен валюты.

"В дальнейшем — бесперебойная работа по зачислению пенсий и пособий жителям области. До конца года ПСБ откроет новые отделения и запустит потребительские кредиты, ипотеку, зарплатные проекты и кредиты для бизнеса", — подчеркнул глава ВГА Запорожской области.