МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Банк России провел пилотирование своей антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" (ЗСК), в нем участвовали все банки, регулятор положительно оценивает их готовность к работе сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. "Роснефть" выплатит рекордные дивиденды за 2021 год

В полном объеме платформа "Знай своего клиента" заработает с 1 июля, когда вступит в силу соответствующая норма закона, принятого в прошлом году. Весной регулятор сообщил, что начал подключать к платформе все банки в пилотном режиме, чтобы кредитные организации могли к 1 июля проверить готовность своих программно-технических комплексов к полноценному информационному взаимодействию с Банком России и таким образом избежать технологических проблем.

"Банк России провел пилотирование работы платформы "Знай своего клиента", в котором приняли участие все без исключения банки. Мы положительно оцениваем результаты пилотирования и готовность банков к взаимодействию в рамках платформы", — говорится в сообщении.

Пилотирование, которое проводилось на реальных данных, подтвердило предварительные оценки регулятора относительно распределения клиентов банков по уровню риска. "Почти 99 процентов клиентов — юрлиц и ИП относится к категории низкого уровня риска, 0,7% — к средней группе, 0,3% включены в группу высокого риска", — сообщили в ЦБ.

Через эту платформу банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Как указали в ЦБ, для клиентов с низки уровнем риска, из так называемой "зеленой" группы, будет создан режим максимального благоприятствования. Банк не вправе отказать такому клиенты в открытии счета, проведении операции, если контрагентом также выступает клиент с низким уровнем риска. Кредитная организация не может расторгнуть с таким клиентом договор банковского счета.

"Создается экосреда "зеленых" клиентов, в рамках которой переводы и платежи должны осуществляться без ограничений. Это будет способствовать сокращению временных, а в итоге и финансовых расходов бизнеса — прежде всего, малого и среднего. Банки, в свою очередь, смогут сконцентрировать внимание на клиентах высокого и среднего уровня риска", — сказано в сообщении.