МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Великобритания выдала лицензию, которая позволяет в течение 30 дней свернуть операции с участием Росбанка и принадлежащих ему или контролируемых им институтов. Еврокомиссия и Молдавия обсудили синхронизацию энергорынков страны

"Тридцатого июня 2022 года управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании выдало генеральную лицензию…, которая позволяет в течение 30 дней сворачивать деятельность с участием ПАО "Росбанк" (Росбанк) или любой организации, принадлежащей или контролируемой Росбанком", — говорится в документе. опубликованном на сайте правительства.

В сообщении отмечается, что Росбанк "принадлежит или контролируется" российским предпринимателем Владимиром Потаниным, против которого в среду Британия ввела санкции.