МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) реинвестирует средства программы PEPP между странами еврозоны для снижения спреда между госбондами перед повышением ставки, для этого страны разделены на доноров, получателей и нейтральных, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники. Британия дала тридцать дней на сворачивание операций с Росбанком

"Европейский центральный банк купит облигации Италии, Испании, Португалии и Греции на часть средств, полученных от погашения долга Германии, Франции и Нидерландов, чтобы ограничить спред между их процентами по займам", — пишет агентство. Такая ребалансировка начнется в пятницу, 1 июля. Она направлена на снижение финансовой раздробленности стран еврозоны, которая препятствует планам ЕЦБ по повышению ставок.

Регулятор разделил 19 стран еврозоны на три группы в зависимости от их спредов по облигациям в последние недели: доноров, получателей и нейтральных, сообщили агентству осведомленные источники. Они отметили, что ЕЦБ направит получателям часть денежных средств от погашения облигаций стран-доноров в рамках программы PEPP (была запущена в 2020 году из-за пандемии коронавируса), нейтральные же будут выступать в качестве буфера.

Списки будут ежемесячно пересматриваться, отмечает агентство. В списке стран-получателей, заявили источники, есть несколько государств, которые считаются инвесторами более рискованными из-за высокого уровня госдолга или слабого роста (такие как Италия, Греция, Испания и Португалия). Группа доноров включает полдюжины стран, считающихся более надежными: Германию, Францию, Нидерланды.

По итогам июньского заседания ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне. Позднее председатель центробанка Кристин Лагард заявила о намерении ЕЦБ повысить ставку в июле на 25 базисных пунктов. Она также отметила, что еще одно повышение возможно в сентябре, если ситуация с инфляцией сохранится.