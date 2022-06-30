"Сбер" с июля повысит зарплату сотрудникам на 8,5%
"Сбер" с 1 июля увеличит заработную плату сотрудникам в среднем на 8,5%
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. "Сбер" с 1 июля увеличит заработную плату сотрудникам в среднем на 8,5%, говорится в сообщении группы.
"Мы понимаем, что для каждого человека важна финансовая стабильность. С 1 июля 2022 года Сбербанк увеличит заработную плату сотрудникам, размер повышения составит в среднем 8,5%. В этот непростой для банковского рынка период мы хотим, чтобы команда чувствовала реальную заботу и поддержку", — сообщили в банке.
Согласно последним данным, средняя численность сотрудников Сбербанка в 2020 году составляла 233,6 тысячи человек.
Инфляция в России весной резко ускорилась, она достигла в апреле 17,83% в годовом выражении. При этом темпы роста цен в стране начали замедляться. По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 24 июня до 16,22%.
https://1prime.ru/finance/20220630/837350039.html
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