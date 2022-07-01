МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Сбербанк снизил базовую ставку по накопительным счетам до 6% годовых, говорится в сообщении на сайте банка. Российские банки подключились к антиотмывочной платформе регулятора

"С 1 июля ставки по этому счёту поменяются: базовая составит 6% годовых, а повышенная ставка в первые 3 месяца для клиентов, которые никогда ранее не открывали накопительный счёт в Сбербанке, станет 8%. До этой даты проценты начисляем по прежним ставкам", — сказано в сообщении банка.

Проценты начисляются ежемесячно на минимальный остаток, хранящийся на счёте в течение месяца. Минимальная сумма для открытия счета составляет 3 тысячи рублей.