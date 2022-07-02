МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Участникам рынка может потребоваться полгода и больше, чтобы настроить банкоматы для приема модернизированных рублевых банкнот, сообщил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным на базе МГУ Сергей Тростьянский. Центробанк приступил к разработке эскизов банкнот в 1000 и 5000 рублей

"Для определения подлинности купюр банкоматы считывают специальные признаки. Это сложный процесс, который включает и магнитные метки, и анализ в инфракрасном излучении, и ультрафиолете. Потом полученные данные сравниваются с шаблоном, заложенным в программном обеспечении", — пояснил эксперт.

"Проблема в том, что поменять шаблоны из-за ухода иностранных производителей банкоматов не так-то просто. Вероятно, что процесс может занять от полугода и более", — предположил он.

В четверг ЦБ представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1 000 и 5 000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.