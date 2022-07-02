МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Участникам рынка может потребоваться полгода и больше, чтобы настроить банкоматы для приема модернизированных рублевых банкнот, сообщил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным на базе МГУ Сергей Тростьянский.
"Для определения подлинности купюр банкоматы считывают специальные признаки. Это сложный процесс, который включает и магнитные метки, и анализ в инфракрасном излучении, и ультрафиолете. Потом полученные данные сравниваются с шаблоном, заложенным в программном обеспечении", — пояснил эксперт.
"Проблема в том, что поменять шаблоны из-за ухода иностранных производителей банкоматов не так-то просто. Вероятно, что процесс может занять от полугода и более", — предположил он.
В четверг ЦБ представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1 000 и 5 000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.
https://1prime.ru/finance/20220702/837367591.html
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