МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. МИШУСТИН: ВЛАСТИ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПРОМЫШЛЕННУЮ ИПОТЕКУ ПО СТАВКЕ 5% НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ГОТОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК, ЗАПУСТЯТ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. МИШУСТИН: ВЛАСТИ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПРОМЫШЛЕННУЮ ИПОТЕКУ ПО СТАВКЕ 5% НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ГОТОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК, ЗАПУСТЯТ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20220704/837377339.html
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