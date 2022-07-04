МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Иран в понедельник временно ограничил доступ за пределами страны к системам своих банков из соображений предотвращения возможных кибератак, передает агентство Tasnim. Bloomberg: Иран снижает цены на нефть для конкуренции с Россией в Китае

"Доступ иранцев к банковским системам за границей временно закрыт для предотвращения кибератак", — говорится в сообщении агентства.

Согласно данным Tasnim, одновременно с объявлением о сбоях в работе банковских систем иранцев за границей власти страны ввели временные ограничения для борьбы с киберугрозами. "Ограничения касаются только узкого круга банков, поддерживающих наибольшую связь за границей через такие банковские системы, как интернет-банк и мобильный банк", — добавляет агентство.

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ ИНОСТРАНЦАМ

Власти Ирана также приостановили продажу авиабилетов иностранцам в долларах. Об этом заявил глава организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш в понедельник.

"На сайтах иранских авиакомпаний нет больше услуги продажи билетов на рейсы за доллары, и с сегодняшнего дня они будут продаваться по тому же утвержденному курсу", — приводит агентство IRNA слова Мохаммади-Бахша.

Он также отметил, что частным компаниям и агентствам также запрещено продавать билеты иностранцам в долларах.

В связи с этим выступил с заявлением заместитель министра дорог Ирана Хейролла Хадеми. По его словам, были приняты необходимые меры для продажи билетов иностранцам, инструкции для которых будут подготовлены в ближайшее время.