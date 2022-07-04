Tasnim: Иран ограничил доступ к системам банков из-за рубежа ввиду угрозы кибератак
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Иран в понедельник временно ограничил доступ за пределами страны к системам своих банков из соображений предотвращения возможных кибератак, передает агентство Tasnim.
"Доступ иранцев к банковским системам за границей временно закрыт для предотвращения кибератак", — говорится в сообщении агентства.
Согласно данным Tasnim, одновременно с объявлением о сбоях в работе банковских систем иранцев за границей власти страны ввели временные ограничения для борьбы с киберугрозами. "Ограничения касаются только узкого круга банков, поддерживающих наибольшую связь за границей через такие банковские системы, как интернет-банк и мобильный банк", — добавляет агентство.
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ ИНОСТРАНЦАМ
Власти Ирана также приостановили продажу авиабилетов иностранцам в долларах. Об этом заявил глава организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш в понедельник.
"На сайтах иранских авиакомпаний нет больше услуги продажи билетов на рейсы за доллары, и с сегодняшнего дня они будут продаваться по тому же утвержденному курсу", — приводит агентство IRNA слова Мохаммади-Бахша.
Он также отметил, что частным компаниям и агентствам также запрещено продавать билеты иностранцам в долларах.
В связи с этим выступил с заявлением заместитель министра дорог Ирана Хейролла Хадеми. По его словам, были приняты необходимые меры для продажи билетов иностранцам, инструкции для которых будут подготовлены в ближайшее время.
https://1prime.ru/finance/20220704/837378075.html