МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Срок службы модернизированной купюры в 100 рублей вырастет с года до 1,4-1,6 года, заявил журналистам глава Гознака Аркадий Трачук. Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей

"Мы рассчитываем, что где-то это будет год и четыре месяца, год и шесть месяцев", — сказал Трачук.

Средний срок службы у банкнот низких номиналов – 50 и 100 рублей — составляет чуть больше года, 500 рублей — около полутора лет, 1 000 – не менее трех лет. При сортировке банкнот специальные счетно-сортировальные машины распределяют их на пригодные к использованию и ветхие, которые невозможно "считать". Последние уничтожают: их измельчают так, чтобы исключить возможность восстановления.

Кроме того, новая сторублевая купюра существенно превосходит по защите банкноту номиналом в 1 доллар и сопоставима с пятью евро, добавил Трачук. Перед Гознаком стояла задача, чтобы для Банка России стоимость новой и старой банкноты была одинаковой, и эту задачу удалось выполнить, отметил он.

ЦБ на прошлой неделе представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период по 2025 год. Так, обновленные 1 000 и 5 000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, а 10 и 50 рублей — в 2025 году.