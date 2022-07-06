Болгария заблокировала 890 тысяч долларов на счетах российского посольства
Минфин Болгарии заблокировал на счетах российского посольства в Софии 890 тысяч долларов
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Минфин Болгарии заблокировал на счетах посольства России в Софии 890 тысяч долларов, заявил глава ведомства Асен Василев.
Как отмечает Болгарское национальное радио, министр опроверг заявления депутата Тошко Йорданова о полной блокировке счетов российского посольства, уточнив, что речь идет об отдельном переводе, который непосредственно попадает под действия европейских санкций.
Российские дипломатические служащие потребовали разблокировать средства, отметив, что они предназначались для выплаты зарплаты сотрудникам дипмиссии. Василев заявил, что вопрос разблокировки должен пройти согласование с Европейской комиссией.
https://1prime.ru/finance/20220706/837398703.html
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