МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, уточняющий особенности реорганизации банков, находящихся под санкциями недружественных России стран. Госдума разрешила вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Документ допускает для кредитных организаций под санкциями реорганизацию в форме выделения нового юридического лица, не являющегося кредитной организацией, которое наделяется активами, "замороженными" в результате введенных ограничительных мер. При этом все обязательства к таким реорганизуемым банкам со стороны иностранных кредиторов могут удовлетворяться только за счет образованного юрлица и его активов.

Согласно закону, подобную реорганизацию банки под санкциями будут вправе провести в срок до 1 июля 2023 года включительно.

Кредиторы банка, как юрлица, так и физлица, в связи с такой реорганизацией будут вправе в письменной форме потребовать досрочного исполнения кредитной организацией своих обязательств, а при невозможности такого исполнения — прекращения обязательств и возмещения убытков.

При этом иностранные кредиторы из недружественных стран в связи с реорганизацией кредитной организации в форме выделения будут не вправе требовать досрочного исполнения или прекращения соответствующих обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

Кроме того, до 1 июля 2023 года включительно допускается уменьшение величины собственных средств (капитала) кредитной организации по итогам отчетного месяца ниже уровня ее уставного капитала без применения к ней мер по предупреждению банкротства, финансового оздоровления или ее ликвидации.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.