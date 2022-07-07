МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Запад в период борьбы с пандемией стал злоупотреблять своим монопольным положением в валютной сфере, США за два года напечатали примерно столько, сколько за предыдущие 40 лет — 5,9 триллиона долларов, в Еврозоне напечатали 2,5 триллиона евро, что и привело к кризису, заявил президент РФ Владимир Путин. В ГД внесли проект об ограничении размера переплаты по кредитам и займам

"Наверняка специалисты знают о том, что кризис начал возникать еще в период борьбы с пандемией. И начал он возникать в связи с тем, что в развитых экономиках начали злоупотреблять своим монопольным положением в валютной сфере, включили печатный станок. Вот в Соединенных Штатах напечатали 5,9 триллиона долларов. Это 38% процентов денежной массы. За два года напечатали, примерно столько, как печатали за предыдущие 40 лет. Темп такой же", — сказал он в ходе общения с победителями конкурса "Лидеры России".

Путин отметил, что в Еврозоне напечатали 2,5 триллиона евро. Запад пустил эти средства в экономику, начал раздавать гражданам, добавил президент РФ.

"Что вроде бы и не плохо. И мы делали примерно то же самое. Но мы делали это все-таки точечно, аккуратно, и это не привело к такой вспышке инфляции", — заметил Путин.