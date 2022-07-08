МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Изменения в тестировании неквалифицированных инвесторов в РФ вступят в силу 1 сентября 2022 года: тест будет с ротацией вопросов на знание финансовых инструментов, говорится на сайте Банка России.

Московская биржа

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"Новый порядок предусматривает ротацию вопросов на знание финансовых инструментов… Изменения вошли в новую редакцию базового стандарта защиты прав и интересов клиентов брокеров, подготовленную с участием саморегулируемых организаций НАУФОР и НФА. Они вступают в силу с 1 сентября 2022 года", — сообщается там же.

Инвестор по-прежнему должен отвечать на четыре вопроса, но они будут выбираться из восьми случайным образом и с учетом того, чтобы в каждую комбинацию включались задания разной сложности, поясняет регулятор.

Это позволит снизить вероятность прохождения теста путем перебора вариантов ответов, а значит, и вероятность покупки сложного инструмента без адекватной оценки человеком своих знаний и принимаемых рисков, добавляют в ЦБ.

"До конца года мы вместе с участниками рынка планируем увеличить до 11 количество вопросов в базе по каждому инструменту, требующему проведения тестирования. Таким образом ротация будет проводиться из большего количества вопросов. Само тестирование при этом не усложнится", — отметил консультант службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Антон Прошин.