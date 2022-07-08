МАГАДАН, 8 июл — ПРАЙМ. Золотодобытчики Магаданской области, столкнувшиеся с проблемой продажи драгметалла, предлагают направлять его в золотой запас России, сообщил РИА Новости председатель ассоциации недропользователей Колымы Александр Басанский. Эксперт назвал условие, при котором стоимость золота вырастет

Ранее запрет на ввоз в страну российского золота ввели США, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). А до этого все государства "Большой семёрки" в совместном заявлении объявили о том, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота.

"Мы обратились в Совет Федерации России со своими предложениями. Должны быть золотые резервы России. Раньше мы меняли золото на зеленую бумагу. А сейчас мы должны золото брать, отдавать государству и получать красную бумагу – наши деньги, которые работали бы в экономике России", — сказал Басанский.

Как сообщил РИА Новости губернатор Магаданской области Сергей Носов, власти региона ведут переговоры с крупными предприятиями, чтобы те помогли небольшим со сбытом драгоценного металла. "Мы здесь готовы оказать помощь, переговорить с "крупняком", уже провели консультации, соглашение не подписывали, но договорились", — пояснил он.