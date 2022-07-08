МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Существенное число россиян теряют средства в финансовых пирамидах, эти потери в год составляют не менее 10-12 миллиардами рублей, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях на круглом столе на тему "Финансовые мошенничества: новые схемы обмана и способы противодействия". Центробанк раскрыл легенды мошенников, звонящих по видом сотовых операторов

"Сумму можно оценить по результатам рассмотрения уголовных дел в судах непосредственно, по предварительным экспертным оценкам в год не менее 10-12 миллиардов рублей наносится ущерб от деятельности подобных организаций", — ответил Лях на вопрос, есть ли оценка потерь россиян за последние 20 лет от финансовых пирамид и недобросовестных практик.

По его словам, число людей, которые теряют в деньги в пирамидах, "тоже существенное".

"Но бывают крупные пирамиды, которые возникали на протяжении последних лет и в них десятки тысяч человек участвовали, это вот как Finiko, подобные им Antares и остальные", — добавил глава департамента ЦБ. Эксперты рассказали, на какие уловки мошенников чаще всего клюют россияне

В июне на руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko было заведено уголовное деле о преступном сообществе. Главный офис пирамиды располагался в Казани, а филиалы работали более чем в 70 регионах. Маркетинговая сеть продвигала якобы инвестиции, которые фактически организация не вела, при этом завлекала людей обещаниями высокой прибыли — до 5% в день. Все расчеты внутри Finiko проводились во внутренней валюте, которая покупалась в частности за биткоин, курс этих "цифронов" в июне 2021 года рухнул, а вместе с ним и вся пирамида.

Банк России на своем сайте ведет "черный список" компаний с признаками пирамид и нелегальной работы. В начале июня ЦБ сообщал, что с 2020 года внес в него более 5 тысяч компаний.