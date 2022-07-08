МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 июля 2022 года, по предварительным данным, исполнены на 1,449 триллиона рублей, или 47,6% от годового плана, сообщил Минфин РФ. СМИ: Минфин предложил сократить расходы бюджета на госпрограммы

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 июля 2022 года — составило 1 449,3 миллиарда рублей, или 47,6% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении министерства.

Лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Наука и университеты" (70,7%), "Культура" (66%), "Жилье и городская среда" (59,3%).

Исполнение расходов по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) составило 69,1%, по нацпроекту "Здравоохранение" — 57,1%, "Туризм и индустрия гостеприимства" — 51,2%, "Производительность труда" — 51%. Совфед утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за 2021 год

Расходы по нацпроекту "Демография" составили 50,3% от годового плана, "Экология" — 35,5%, "Безопасные качественные дороги" — 35,4%, "Образование" — 34,2%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 31,7%.

Менее чем на 31% исполнены нацпроекты "Международная кооперация и экспорт" и "Цифровая экономика Российской Федерации": расходы по ним составили 30,2% и 21,9% соответственно от годового планового объема.

Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".