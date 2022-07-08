МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Переводы физлиц между своими счетами на сумму до 1,4 миллиона рублей ежемесячно предлагается освободить от комиссий в России, говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму. Экс-глава Минфина Британии выдвинулся на пост нового премьер-министра

Законопроект предполагает внесение изменений в закон "О банках и банковской деятельности", документ внесен главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлевым.

"Законопроектом предлагается установить обязанность кредитных организаций без взимания комиссионного вознаграждения осуществлять по поручению физического лица перевод денежных средств в размере до 1,4 миллиона рублей ежемесячно между счетами (вкладами) одного физического лица в разных кредитных организациях, в том числе с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ", — сказано в документе.

Отмечается, что данное предложение направлено на пресечение возможности создания банками заградительных условий для свободного перемещения денежных средств.