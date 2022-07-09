МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Сбербанк провел первую сделку по выпуску цифровых финансовых активов на своей платформе, к которой скоро дадут возможность подключиться корпоративным клиентам банка, говорится в сообщении кредитной организации. Сбербанк придумал, как решить проблему с дефицитом чипов для карт

"Сбербанк вывел на рынок собственную платформу по выпуску цифровых активов. Первой сделкой на ней стал выпуск цифровых финансовых активов "СберФакторинг". Обязательства эмитента обеспечены дебиторской задолженностью, переданной на факторинговое обслуживание. Объем выпуска — 1 миллиард рублей, срок размещения — 3 месяца", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эмиссия осуществляется с помощью смарт-контракта — алгоритма, который контролирует соблюдение условий, заложенных в решении о выпуске ЦФА: суммы, срока, доходности выпуска и других.

Пока платформа работает в пилотном режиме для ограниченного числа пользователей, но уже скоро к ней смогут подключиться все корпоративные клиенты банка. В будущем Сбербанк планирует расширить продуктовую линейку цифровых активов, доступных для выпуска на платформе, добавили в банке.

"Запуск платформы и получение нами статуса оператора — результат командной работы многих подразделений нашего банка в тесном сотрудничестве с Банком России. Важно, что проводимые нашей Лабораторией Блокчейн исследования уже воплощаются в промышленные бизнес-решения, а это способствует ускоренному развитию перспективного рынка ЦФА в стране. Мы считаем, что у нашей платформы хорошие перспективы, поскольку цифровой формат значительно ускоряет и упрощает процесс эмиссии финансовых инструментов и снижает порог входа на рынок", — прокомментировал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.