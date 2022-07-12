МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Мексиканский филиал канадской финансовой группы Scotiabank после начала специальной военной операции на Украине отказался продолжать работу с российским посольством, несмотря на отсутствие формальных федеральных ограничений в банковской сфере, сообщил РИА Новости посол РФ в Мексике Виктор Коронелли. В России оценили рост торговли с Мексикой

"На протяжении многих лет мы обслуживались в Scotiabank, который входит в одноименную канадскую финансовую группу. Вскоре после начала специальной военной операции на Украине банк отказался с нами работать. Понятно, что это было сделано по указанию хозяев из Оттавы", — рассказал глава российской дипмиссии.

Мексиканская федеральная комиссия по ценным бумагам и банкам в ответ на запрос дипломатов об этой ситуации сообщила, что на федеральном уровне никаких формальных ограничений в отношении российских физических и юридических лиц в банковской сфере не вводилось. При этом регулятор подчеркнул, что каждый банк волен принимать самостоятельные решения при работе со своими клиентами.

"Мы подбираем альтернативу и находимся на заключительной стадии сбора пакета необходимых документов. После этого, надеюсь, мы сможем получить обслуживание в другом банке, чисто мексиканском", — добавил Коронелли.

По словам российского посла, сложности в работе в Мексике в связи с санкциями есть, но они носят решаемый характер и возникают не на федеральном уровне, а на уровне конкретных организаций.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее заявил, что правительство Мексики не присоединится к санкциям и намерено сохранить хорошие отношения с Москвой, а также возможность диалога со сторонами конфликта на Украине.