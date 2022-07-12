МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Издание "Коммерсантъ" сообщает, что клиенты Сбербанка рассказывают о «необоснованном» повышении первого взноса по уже одобренным заявкам на ипотечные кредиты до 35%. В каких-то случаях взнос увеличивается вдвое, что непосильно для каждого заемщика. По словам риэлторов, сотрудничающих с банком, таких случаев уже не менее тысячи. С точки зрения закона, банк может менять условия до выдачи кредита. Но эксперты зовут эту практику «негуманной по отношению к клиентам», которые к моменту изменения уже могли понести расходы на оформление ипотеки. Газоснабжение Запорожской области можно восстановить за счет российского

Клиенты Сбербанка предоставляли все нужные для проверки заемщика документы на этапе подачи заявки. Многие к этому моменту уже понесли затраты на оформление сделки, в том числе внесли залог продавцу, оплатили оценку недвижимости, потратились на риэлтора и т. д.

В Сбербанке пояснили "Ъ" исходное одобрение кредита желанием удержать клиентов. При недостаточной платежеспособности заемщика банк может отклонить ипотечную заявку, но «в индивидуальном порядке ищет возможность не отказать, в том числе предлагая увеличить сумму первоначального взноса». Авторы жалоб отмечают, что их материальное положение не изменилось с момента подачи заявки.

Юристы сообщают, что эта практика законна. Предварительное одобрение ипотеки не представляет собой заключенный договор с согласованными существенными условиями, что соответствует ч. 1 ст. 432 ГК РФ, поэтому может быть изменен обеими сторонами, заявил юрист адвокатского бюро «Сфера защиты» Андрея Лямзин.

«Повышение первого взноса в ипотеке служит только одной цели — уменьшению рисковой составляющей банка (соотношения кредита и залога),- уточняет Сергей Гордейко.- Наиболее надежный уровень первого взноса — это 30-40% от стоимости жилья». В случае дефолта заемщика этот уровень позволит банку с комфортом продать залог с дисконтом на торгах, заключает он.