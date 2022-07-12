"Коммерсантъ": клиенты Сбербанка рассказывают о повышении первого взноса на ипотеку
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Издание "Коммерсантъ" сообщает, что клиенты Сбербанка рассказывают о «необоснованном» повышении первого взноса по уже одобренным заявкам на ипотечные кредиты до 35%. В каких-то случаях взнос увеличивается вдвое, что непосильно для каждого заемщика. По словам риэлторов, сотрудничающих с банком, таких случаев уже не менее тысячи. С точки зрения закона, банк может менять условия до выдачи кредита. Но эксперты зовут эту практику «негуманной по отношению к клиентам», которые к моменту изменения уже могли понести расходы на оформление ипотеки.
Клиенты Сбербанка предоставляли все нужные для проверки заемщика документы на этапе подачи заявки. Многие к этому моменту уже понесли затраты на оформление сделки, в том числе внесли залог продавцу, оплатили оценку недвижимости, потратились на риэлтора и т. д.
В Сбербанке пояснили "Ъ" исходное одобрение кредита желанием удержать клиентов. При недостаточной платежеспособности заемщика банк может отклонить ипотечную заявку, но «в индивидуальном порядке ищет возможность не отказать, в том числе предлагая увеличить сумму первоначального взноса». Авторы жалоб отмечают, что их материальное положение не изменилось с момента подачи заявки.
Юристы сообщают, что эта практика законна. Предварительное одобрение ипотеки не представляет собой заключенный договор с согласованными существенными условиями, что соответствует ч. 1 ст. 432 ГК РФ, поэтому может быть изменен обеими сторонами, заявил юрист адвокатского бюро «Сфера защиты» Андрея Лямзин.
«Повышение первого взноса в ипотеке служит только одной цели — уменьшению рисковой составляющей банка (соотношения кредита и залога),- уточняет Сергей Гордейко.- Наиболее надежный уровень первого взноса — это 30-40% от стоимости жилья». В случае дефолта заемщика этот уровень позволит банку с комфортом продать залог с дисконтом на торгах, заключает он.
https://1prime.ru/finance/20220712/837454895.html