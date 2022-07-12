АЛМА-АТА, 12 июл — ПРАЙМ. Национальный банк Казахстана пока не видит возможностей для снижения базовой ставки, которая сейчас находится на уровне 14%, из-за прогнозов по инфляции и обострения геополитической ситуации в мире, заявил глава регулятора Галымжан Пирматов. Казахстан ищет альтернативные маршруты поставок нефти в Европу

Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана 6 июня принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14% годовых. Нацбанк прогнозирует инфляцию на конец текущего года на уровне 13-15% с замедлением до 7,5-9,5% в 2023 году. По итогам июня годовая инфляция в стране ускорилась до 14,5%.

"Пока мы не видим возможностей для снижения ставки. Ставка будет снижаться в случае снижения уровня инфляции в соответствии с таргетируемым диапазоном в конце 2023 года", — отметил Пирматов, чей комментарий опубликовала пресс-служба Нацбанка.

Он напомнил, что с марта 2022 года инфляция в Казахстане ускорилась на фоне обострения геополитической ситуации и возросшего давления на финансовый рынок страны. "Усугубление проблем глобальных цепочек поставок из-за введенных против РФ санкций приводит к удорожанию стоимости производства в мире. При принятии решения мы учитываем все эти факторы", — добавил глава Нацбанка.

Комментируя сравнения базовых ставок в Казахстане и России, Пирматов пояснил, почему считает проведение таких параллелей некорректным. "Действительно, некоторые эксперты сравнивают базовые ставки центральных банков Казахстана и России. Банк России после более чем двукратного повышения ключевой ставки с 9,5% до 20% в феврале текущего года для обеспечения финансовой стабильности затем снизил ее до 9,5% с учетом происходящих дефляционных процессов из-за падения экономики. Также уже несколько недель подряд в России наблюдается дефляция", — отметил Пирматов.

По его словам, сезонно скорректированная инфляция в последнее время в России значительно ниже цели, что и позволяет снижать ставку. "В отличие от предпосылок в России, в Казахстане не ожидается рецессия. Напротив, ожидается дальнейшее нарастание инфляционного давления на фоне дополнительных фискальных стимулов в условиях положительных темпов деловой активности, спроса и экономики в целом. В этой связи сравнение базовых ставок в России и Казахстане является некорректным", — заключил он.