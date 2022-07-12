МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Сбербанк опроверг информацию о "необоснованных" повышениях первоначального взноса по одобренным ипотечным заявкам, однако банк может предложить измененные условия клиентам, которым в ином случае было бы отказано в кредите, заявили в кредитной организации. "Коммерсантъ": Сбербанк переоценил первый взнос на ипотеку

Ранее во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что клиенты Сбербанка массово жалуются на повышение размера первого взноса по одобренным заявкам на ипотечные кредиты: банк одобрил им условия с первым взносом в 15-20%, но потом повысил его до 35%.

"Информация об изменениях первоначального взноса по уже одобренным заявкам не соответствует действительности. Банк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой", — прокомментировали в пресс-службе банка.

В то же время по заявкам, где ранее был бы однозначный отказ, банк стал предлагать клиентам кредит на индивидуальных условиях, в том числе с увеличенным первоначальным вносом для снижения кредитной нагрузки.

"Те случаи, о которых пишет газета, не являются массовыми и касаются именно тех клиентов, которые на прежних условиях получили бы отказ по кредиту. Новые предложения банка о корректировке условия по первоначальному взносу — это возможность для ряда клиентов получить заемные средства, которые при меньшем взносе приводят к отказу. Таким образом, мы делаем ипотеку доступной для большего числа граждан и семей", — заключили в банке.