Совет ЕС одобрил последние документы для перехода Хорватии на евро
Экофин одобрил последние документы для перехода Хорватии на евро с 2023 года
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл — ПРАЙМ. Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) одобрил последние документы, необходимые для вхождения Хорватии в еврозону с 1 января 2023 года, говорится в Twitter Совета стран ЕС.
"Хорватия станет 20 страной-членом Евросоюза, которая присоединяется к евро. Экофин принимает окончательные необходимые правовые акты сегодня", — отмечается в сообщении.
В середине июня Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал возможность перехода Хорватии на единую европейскую валюту с 2023 года. Затем саммит глав государств Евросоюза, куда входят все страны еврозоны, поддержал это.
https://1prime.ru/finance/20220712/837460570.html
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