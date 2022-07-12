БРЮССЕЛЬ, 12 июл — ПРАЙМ. Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) одобрил последние документы, необходимые для вхождения Хорватии в еврозону с 1 января 2023 года, говорится в Twitter Совета стран ЕС. В Хорватии предупредили о риске закрытия в стране 240 АЗС

"Хорватия станет 20 страной-членом Евросоюза, которая присоединяется к евро. Экофин принимает окончательные необходимые правовые акты сегодня", — отмечается в сообщении.

В середине июня Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал возможность перехода Хорватии на единую европейскую валюту с 2023 года. Затем саммит глав государств Евросоюза, куда входят все страны еврозоны, поддержал это.