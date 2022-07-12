МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российские системно значимые кредитные организации (СЗКО) во втором квартале продали на бирже доллары и евро на 2 триллиона рублей, в основном это была валюта клиентов-экспортеров, а население за этот период купило долларов и евро на 0,4 триллиона рублей, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. Россияне стали торговать юанем на валютном рынке в 16 раз больше

После периода повышенной волатильности ситуация на валютном рынке в апреле-июне 2022 года характеризовалась устойчивым чистым притоком валюты на внутренний рынок, что способствовало формированию избыточной валютной ликвидности в банковском секторе, отмечает регулятор.

"На этом фоне с апреля фактически единственной категорией продавцов валюты на внутреннем рынке стали СЗКО, которые продавали преимущественно валюту клиентов-экспортеров. С апреля по июнь СЗКО продали на бирже долларов США и евро на 2 триллиона рублей", — говорится в обзоре.

Остальные категории участников преимущественно покупали валюту, отмечает Центробанк. "Также наблюдались незначительные покупки валюты со стороны нерезидентов из дружественных стран. Население за этот период приобрело валюту на бирже на 0,4 триллиона рублей. За аналогичный период в предыдущие три года физические лица также покупали валюту, но в меньших объемах — 0,05, 0,2 и 0,3 триллиона рублей в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно", — говорится в обзоре.