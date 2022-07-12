АЛМА-АТА, 12 июл — ПРАЙМ. Срок завершения сделок с дочерним банком "Сбербанка" в Казахстане продлен до 11 октября, соответствующую лицензию выпустило управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) минфина США, сообщает пресс-служба агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка. Сбербанк опроверг "необоснованные" повышения первого взноса по ипотеке

Предыдущая аналогичная лицензия OFAC — о введении блокирующих санкций в отношении Сбербанка и его дочерних организаций — была выпущена 6 апреля. Документ предусматривал включение Сбербанка и его "дочек" в список SDN (Specially Designater Nationals) — согласно нему, операции с этими банками должны были быть завершены до 12 июля, поясняется в релизе казахстанского регулятора.

"Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сообщает, что управление по контролю за иностранными активами — Office of Foreign Assets Control (OFAC) министерства финансов США 11 июля 2022 года выпустило лицензию, согласно которой продлевается срок завершения сделок с ДБ АО "Сбербанк" еще на три месяца, с 12 июля 2022 года до 11 октября 2022 года", — сообщается там же.

"Сбербанк Казахстана исполняет свои обязательства перед клиентами своевременно, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств", — заключил регулятор финрынка.

Глава агентства республики по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в конце июня сообщала, что российский Сбербанк ведет переговоры о продаже своего дочернего банка в Казахстане государственному управляющему холдингу "Байтерек".