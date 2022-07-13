МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Отсутствие бумажного документооборота в ипотечных сделках в России снизит ставку по жилищным кредитам, которые выдаются на рыночных условиях, примерно на 1 процентный пункт, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Коммерсантъ": Сбербанк переоценил первый взнос на ипотеку

"Отсутствие бумажного документооборота в ипотеке снижает ее конечную стоимость… То есть, если мы полностью уберем бумагу, то мы где-то сможем конечную ставку для населения снизить примерно на 1 процентный пункт", — рассказал замминистра на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

Он пояснил, что речь идет о рыночных кредитах, а не о тех, которые выдаются в рамках льготных программ.

Моисеев назвал появление электронных закладных по ипотеке "очень большой победой". "То, что сейчас уже многие банки перешли полностью на выдачи ипотеки через электронную закладную — это, конечно, очень большое достижение", — отметил он.

Ранее ВТБ сообщал, что перешел на электронные закладные при оформлении ипотеки.