В Минфине рассказали, какая инновация позволит снизить ставки по ипотеке
Замглавы Минфина Моисеев допустил снижение ставок по ипотеке благодаря безбумажному документообороту
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Отсутствие бумажного документооборота в ипотечных сделках в России снизит ставку по жилищным кредитам, которые выдаются на рыночных условиях, примерно на 1 процентный пункт, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Отсутствие бумажного документооборота в ипотеке снижает ее конечную стоимость… То есть, если мы полностью уберем бумагу, то мы где-то сможем конечную ставку для населения снизить примерно на 1 процентный пункт", — рассказал замминистра на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.
Он пояснил, что речь идет о рыночных кредитах, а не о тех, которые выдаются в рамках льготных программ.
Моисеев назвал появление электронных закладных по ипотеке "очень большой победой". "То, что сейчас уже многие банки перешли полностью на выдачи ипотеки через электронную закладную — это, конечно, очень большое достижение", — отметил он.
Ранее ВТБ сообщал, что перешел на электронные закладные при оформлении ипотеки.
https://1prime.ru/finance/20220713/837471735.html
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