МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 472,8 миллиарда долларов, снизившись за первое полугодие на 9,2 миллиарда долларов, или на 1,9%, сообщает ЦБ РФ.

"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2022 года составил 472,8 миллиарда долларов США, снизившись с начала года на 9,2 миллиарда долларов США, или на 1,9%. Динамика показателя обусловлена уменьшением иностранной задолженности прочих секторов", — говорится в сообщении.