МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Усиление давления на российский финансовый сектор может стать объектом новых американских санкций, рассказал заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус. В минфине США рассказали, каким должен быть лимит цен на российскую нефть

"Увеличение давления на финансовый сектор является одной из возможностей и механизмом, которые мы можем использовать для увеличения давления", — сообщил Вудхаус, говоря об очередных ограничениях, которые США могут ввести в отношении российских банков.

При этом отключение кредитных организаций России от международной системы SWIFT требует согласования с европейскими властями, уточнили в госдепе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.