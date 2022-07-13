НЬЮ-ЙОРК, 13 июл — ПРАЙМ. Котировки фьючерсов на процентные ставки Федеральной резервной системы теперь учитывают более высокую вероятность повышения ставок на целый процентный пункт в ходе июльского заседания, что обусловлено вышедшими в среду данными по инфляции в США, которые оказались выше прогнозов. Названа реальная опасность "умопомрачительных темпов роста" доллара

Согласно данным Министерства труда США, индекс потребительских цен (CPI) вырос в июне на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 9,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

До выхода данных на рынке фьючерсов вероятность повышения ставок ФРС на 100 базисных пунктов оценивалась лишь в 0,2%. После выхода данных вероятность выросла до 33% и на момент написания статьи составляла 28%. Однако рынок все еще по большей части ожидает, что ФРС повысит ставки на 75 базисных пунктов, оценивая вероятность такого развития событий в 72%.

Так называемый базовый индекс CPI, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 5,9% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что годовая инфляция в июне составит 8,8%, тогда как базовая инфляции замедлится до 5,8% против 6,0% в мае.

Котировки фьючерсов теперь также предполагают, что ставки по федеральным фондам к концу года достигнут пика на отметке 3,6% против 3,41% до выхода данных.