МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ сообщил, что мошенники придумали новый способ обмана. По итогам первого полугодия 2022 года зафиксирован рост числа афер в сети с помощью финансовых пирамид и Telegram-ботов. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Более трети россиян увеличили свои доходы

Для начала работы с ботом пользователей призывают пройти по ссылке и написать текстовое сообщение, отметил регулятор.

Также выросло число финансовых пирамид, предлагающих вложиться в криптовалюты.

Мошенники начали активно завлекать жертв незаконной выдачей займов и через нелегальных форекс-дилеров и собирать средства в зарубежных и криптовалютах.

«Из-за санкций резко изменились условия работы легальных финансовых институтов, чем воспользовались злоумышленники. Обеспокоенные возможными трудностями люди искали новые способы инвестиций, и ответом стало появление новых финансовых пирамид»,- отметили в ЦБ.

Ранее специалист по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов сообщал, что чат-боты в мессенджере Telegram могут красть личные данные. Перед тем как передавать личные данные, эксперт порекомендовал убедиться в том, что чат-бот — это не имитация, созданная мошенниками.