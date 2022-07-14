МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Выдача кредитных карт в России в июне выросла по сравнению с маем на 14,9% — до 1,12 миллиона, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Средняя ставка по вкладам крупных российских банков снизилась до 7,65%

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2022 года количество выданных новых кредитных карт составило 1,12 миллиона единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 14,9% (в мае 2022 года — 0,98 миллиона единиц). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число также выросло, но менее значительно — на 4,6% (в июне 2021 года — 1,07 миллиона единиц)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что выдача кредитных карт в июне фактически вернулась на уровень "досанкционного" февраля текущего года, снизившись по сравнению с ним на 0,3% (в феврале 2022 года — 1,12 миллиона единиц).

В региональном разрезе наибольшее количество новых кредитных карт в июне было выдано в Москве (84,5 тысячи), Московской области (61,4 тысячи), Санкт-Петербурге (42,3 тысячи), Краснодарском крае (41,9 тысячи) и Свердловской области (37,9 тысячи). В Россию хлынула "лишняя" валюта, но это не к добру

При этом самую серьезную динамику роста среди 30 лидеров по количеству выданных кредитов такого вида продемонстрировали Хабаровский край (+19,5%), а также Тульская (+18,4%), Московская (+18%), Омская (+17,8%) и Воронежская (+17,6%) области. В Москве и Петербурге рост выдачи новых кредитных карт составил 16,8% и 7,4% соответственно.

"В целом, относительно стабильная ситуация в сегменте кредитных карт во многом связана с тем, что с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут эффективно управлять кредитным риском. С другой стороны, кредит, полученный с помощью кредитной карты, интересен для граждан, прежде всего, в силу своей технологичности и удобства", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.