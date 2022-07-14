МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий в 2022 году совершение сделок с активами коммерческих организаций стоимостью от 800 миллионов до 2 миллиардов рублей без согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Путин подписал закон о введении единого налогового счета

Закон повышает на текущий год порог сделок до 2 миллиардов рублей. В результате при покупке таких активов в 2022 году будет действовать упрощенный порядок оформления сделок.

Так, покупатель может не отправлять в ФАС предварительный запрос и ждать разрешения на покупку, достаточно будет уведомить антимонопольный орган о совершенной сделке. Также закон разрешает совершать в текущем году и сделки с активами финансовых организаций независимо от их стоимости при последующем уведомлении органа.

Помимо этого, теперь не нужно согласовывать с ФАС государственные и муниципальные преференции, предоставляемые в целях обороноспособности страны и безопасности государства, социального обеспечения населения и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.