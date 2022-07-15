МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в мае сократился до 26,3 миллиарда евро с 32,4 миллиарда в апреле, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Trading Economics, ожидали дефицита на уровне 31,7 миллиарда евро.