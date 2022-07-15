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2022
https://1prime.ru/finance/20220715/837499327.html
Дефицит торгового баланса еврозоны снизился в мае
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Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в мае сократился до 26,3 миллиарда евро с 32,4 миллиарда в апреле, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Аналитики,... ПРАЙМ, 15.07.2022
финансы, экономика, мировая экономика, новости, еврозона, торговый баланс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в мае сократился до 26,3 миллиарда евро с 32,4 миллиарда в апреле, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные агентством Trading Economics, ожидали дефицита на уровне 31,7 миллиарда евро.