МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших испанских банков CaixaBank перестал проводить переводы пенсий из России в связи с санкциями, сообщила газета País. Уточняется, что это касается в том числе выплат, предназначенных для "детей войны", которые были эвакуированы из СССР во времена Гражданской войны в Испании. Инфляция в Испании ускорилась до максимума с 1985 года

"Эти переводы осуществляются российским государственным органом, такие операции официально запрещены в виду санкций", — цитирует издание официального представителя CaixaBank.

Как уточняется в сообщении, кредитным организациям запрещено принимать пенсионные переводы в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза.

По данным газеты, меры CaixaBank затронули около пятидесяти человек.

Онорина Фернандес, "ребенок войны", уехала из Испании в 1937 году и прожила в Советском Союзе до 1991 года, работая медсестрой, после чего вернулась на родину. После начала российской спецоперации на Украине Фернандес перестала получать пенсионные переводы из России.

"Россия выплачивает мне пенсию в размере около 550 евро в три месяца, и, как и другим детям войны, испанская система социального обеспечения доплачивает до минимальной пенсии (689 евро в месяц)", — уточнила она.

Лина Посуэло, покинувшая Испанию в 1939 году и вернувшаяся на родину в 1992 году, оказалась в такой же ситуации. Она пыталась подать жалобу в отделение CaixaBank, но её не приняли. При этом в ответном письме банк указал, что транзакция "не соответствует текущим критериям". Reuters: Еврокомиссия планирует изменить санкции в отношении России

Людмила Романовская, которая родилась в России и уже 15 лет прожила в Мадриде, тоже не получает пенсию и не исключает обращения в суд с этой проблемой.

При этом отмечается, что другие крупные испанские банки, в частности BBVA и Santander, продолжают проводить пенсионные переводы из России.

"Речь идёт о гражданах Испании, и мы не думаем, что санкции их затрагивают", — заявил представитель BBVA.