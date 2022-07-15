МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Обслуживание госзаймов в 2023 году обойдется Германии в миллиарды евро дороже из-за политики привязки размера выплат по долгу к уровню инфляции, сообщает медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на документы министерства финансов страны по бюджету на 2023 год. Немцам предложили перезимовать на греческих курортах

В сообщении отмечается, что из-за просчета в прогнозах инфляции предыдущих правительств, в которых Вольфганг Шойбле в 2009-2017 годах и действующий канцлер Олаф Шольц в 2018-2021 годах занимали пост главы минфина, расходы ФРГ на уплату процентов по госдолгу в следующем году вырастут с 16 до почти 30 миллиардов евро.

"Согласно документам по проекту бюджета на 2023 год, в следующем году будут зарезервированы почти 7,6 миллиарда евро для выплаты долга с так называемой привязкой к уровню инфляции. Это больше на 3 миллиарда евро чем в текущем году и почти на 7 миллиардов евро чем в 2021 году, когда уровень инфляции был еще низким", — пишет RND.

По данным долгового ведомства ФРГ, в настоящее время сумма такого индексированного госзайма составляет почти 65 миллиардов евро, то есть чуть менее 5% от общей суммы госдолга в размере 1,5 триллиона евро, однако доля этого займа в процентных выплатах сильно непропорциональна и составляет 25%, отмечает RND. Deutsche Bank: жители Германии будут топить дома этой зимой дровами

В сообщении подчеркивается, что от такого положения дел прежде всего выиграют банки, страховые компании или фонды, которые предоставили займы правительству ФРГ, поскольку оно вынуждено им платить более высокие проценты.

"Ставка на вечно низкие темпы инфляции при принятии долговых обязательств была ошибкой, которая сейчас становится очень дорогой для налогоплательщиков", — приводит медиагруппа слова лидера фракции "Левые" Дитмара Барча, который потребовал провести расследование долговой политики предыдущих правительств.

Тем не менее расходы на госдолг ФРГ в ближайшие году будут и дальше расти, поскольку в июле Европейский центральный банк должен увеличить процентную ставку, отмечает RND.